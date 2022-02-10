Згодом там пролунав вибух. Про це написали місцеві журналісти приблизно о 12 годині. На цей момент евакуація вже тривала.

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Хто про це повідомив

Наразі відомо, що про потенційну небезпеку повідомили в поліцію. Службовець муніципальної гвардії сказав, що імовірну вибухівку нібито приніс кур'єр "Нової пошти". Там всередині був невідомий металевий предмет.

За його словами, посилку відправили з Білорусії виконувачу обов'язків меру Кривого Рогу Олександру Вілкулу. Проте наразі це ніяк офіційно не підтверджували.



Коробка, де був підозрілий предмет / Скриншот 24 каналу

Пролунав вибух

Згодом журналіст місцевого видання повідомив, що там пролунав вибух. Правоохоронці сказали, що він був контрольований. Вибухотехнік встановив на коробку спеціальний пристрій і тоді вона вибухнула. Люди внаслідок цього не постраждали.

Трансляція з місця події: дивіться відео

Проводили навчання СБУ

У поліції Кривого Рогу розповіли журналістам 24 каналу, що це, ймовірно, були навчання Служби Безпеки України.

Телеграм "Новини.LIVE" пише, що цю інформацію вже підтвердили у Криворізькому відділі СБУ. Там розповіли, що за легендою посилку з Білорусі справді приніс кур'єр.

Муніципальна гвардія винесла коробку на вулицю. Проте згодом службовці трішки почекали та лише через 20 хвилин викликали поліцію. Всі екстрені служби міста справилися з навчаннями та відпрацювали дуже швидко.

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Читайте повний текст допису телеграму "Свої.Кривий ріг":

У мерії Кривого Рогу може бути бомба. Про це заявив у поліцію працівник Муніципальної гвардії. За попередньою інформацією, посилку з імовірною вибухівкою нібито приніс кур'єр Нової пошти. Нібито її відправлено з Білорусії.

Із будівлі міськвиконкому розпочалася евакуація.