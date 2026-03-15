У Дніпрі троє нападників жорстоко побили суддю та намагалися її викрасти

У Дніпрі невідомі напали на суддю Індустріального районного суду міста. Нападники жорстоко побили жінку, застосували перцевий балончик і намагалися силоміць посадити її до автомобіля.

Суддю врятував чоловік, який втрутився та завадив викраденню. Про це повідомили у Раді суддів України.

Що відомо про напад?

Інцидент стався у Дніпрі біля будинку судді Індустріального районного суду. За інформацією Ради суддів України, на жінку напали троє невідомих у балаклавах. Вони пересувалися на автомобілі без номерних знаків.

Нападники підстерегли суддю біля її дому, після чого атакували її. Невідомі жорстоко побили жінку, завдавши їй тяжких травм голови.

Крім того, під час нападу вони використали перцевий балончик, щоб дезорієнтувати потерпілу.

Після побиття зловмисники намагалися силоміць посадити суддю в автомобіль, імовірно для подальшого викрадення. Втім їхній план зірвався – у ситуацію втрутився чоловік судді. Він завадив нападникам затягнути її до автомобіля. Під час сутички нападники побили і його.

Після нападу жінку госпіталізували. За попередньою інформацією, суддя отримала серйозні травми голови та наразі перебуває у важкому стані. Обставини нападу встановлюють правоохоронці.

Яку заяву зробила Рада суддів після інциденту?

Після інциденту Рада суддів України виступила із заявою, в якій наголосила на необхідності посилити захист суддів.

У відомстві звернули увагу на те, що відкритий доступ до персональних даних суддів може створювати ризики для їхньої безпеки.

У Раді суддів закликали забезпечити належний захист особистих даних українських суддів, щоб запобігти подібним нападам у майбутньому. Також там наголосили, що подібні інциденти становлять серйозну загрозу незалежності судової влади.

