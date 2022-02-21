Нападників на журналістів "УП" в Дніпрі відпустили під особисте зобов'язання

Суд ухвалив запобіжний захід трьом підозрюваним у нападі на журналістів. Їх відпустили під особисте зобов'язання.

Про це стало відомо з повідомлення прокуратури Дніпропетровської області. Прокурори планують оскаржити рішення суду.

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Запобіжний захід

Підозрюваним у нападі на журналістів "Української правди" інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу. Мовиться про:

перешкоджання професійній діяльності журналістів;

незаконне вилучення матеріалів та техніки;

викрадення майна.

Трьом нападникам обрали запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Прокуратура готує апеляції по двох ухвалах.

Напад на журналістів

Інцидент стався 13 лютого у VIP-терміналі аеропорту Дніпра. Журналісти почали знімати все на мобільні телефони.

У приміщенні перебували 4 чоловіків, які вимагали припинити зйомку. Вони застосували силу та погрожували медійникам ножем.

Нападники відібрали техніку та видалили відео з телефону. Прокуратура вимагає посадити 2 підозрюваних під домашній арешт.



Охорону бізнесмена Петровського звинувачують у нападі на журналістів / Фото "Детектив Info"

За попередньою інформацією, у Дніпрі на журналістів напали захисники бізнесмена Олександра Петровського. Останній відомий у кримінальних колах як "Нарік".

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