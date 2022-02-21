Нападників на журналістів "УП" в Дніпрі відпустили під особисте зобов'язання
Джерело:прокуратура Дніпропетровщини
Суд ухвалив запобіжний захід трьом підозрюваним у нападі на журналістів. Їх відпустили під особисте зобов'язання.
Про це стало відомо з повідомлення прокуратури Дніпропетровської області. Прокурори планують оскаржити рішення суду.
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Запобіжний захід
Підозрюваним у нападі на журналістів "Української правди" інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу. Мовиться про:
- перешкоджання професійній діяльності журналістів;
- незаконне вилучення матеріалів та техніки;
- викрадення майна.
Трьом нападникам обрали запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Прокуратура готує апеляції по двох ухвалах.
Напад на журналістів
Інцидент стався 13 лютого у VIP-терміналі аеропорту Дніпра. Журналісти почали знімати все на мобільні телефони.
У приміщенні перебували 4 чоловіків, які вимагали припинити зйомку. Вони застосували силу та погрожували медійникам ножем.
Нападники відібрали техніку та видалили відео з телефону. Прокуратура вимагає посадити 2 підозрюваних під домашній арешт.
Охорону бізнесмена Петровського звинувачують у нападі на журналістів / Фото "Детектив Info"
За попередньою інформацією, у Дніпрі на журналістів напали захисники бізнесмена Олександра Петровського. Останній відомий у кримінальних колах як "Нарік".
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