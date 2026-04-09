Трагедія у Нікополі: кого вбив удар Росії по міському автобусу

Росія прицільно обстріляла автобус із цивільними у Нікополі 7 квітня. Внаслідок удару ворожого FPV-дрона загинули три жінки та один чоловік.

Імена загиблих та що про них відомо назвав міський голова Нікополя Олександр Саюк.

Хто загинув внаслідок удару по Нікополю?

Олександр Саюк розкрив імена чотирьох загиблих через російський удар по автобусу. Серед них – Валентина Іванівна Кожушана. Пенсіонерка загинула у віці 84 років.

За життя Валентина працювала у сфері енергоресурсів та полюбляла садівництво. Вона була дружиною, мамою та мала чотирьох онуків.

Загибла Валентина Кожушана / Фото з телеграму Олександра Саюка

Також через ту ворожу атаку загинула Наталія Володимирівна Чернишова. Росія вбила її на 56-му році життя.

Працювала Наталія у статистичному відділі міської лікарні. Колеги згадують її як чуйну та відповідальну людину. У загиблої залишився чоловік, донька та двоє онуків.

Загибла Наталія Чернишова / Фото з телеграму Олександра Саюка

Жертвою російської атаки став й 53-річний Роман Якович Дятлов. Він працював на підприємстві "Сентравіс" та щиро любив тварин. Зазначається, що чоловік був чуйним та завжди приходив на допомогу.

Жертва російської атаки Роман Дятлов / Фото з телеграму Олександра Саюка

Через удар Росії також обірвалось життя Марії Іванівни Бондар. На момент загибелі їй було 72 роки. Усе життя вона пропрацювала у бібліотеці на стадіоні "Електрометалург". У Марії залишилось дві сестри, брат та похресниця.

Життя Марії Бондар обірвалось 7 квітня / Фото з телеграму Олександра Саюка

