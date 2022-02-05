У Нікополі водій збив жінку з дитиною на пішохідному переході: моторошне відео

У місті Нікополь, що на Дніпропетровщині, трапилася ДТП. Там водій автівки збив жінку з дитиною на пішохідному переході.

Аварія у Нікополі трапилася 4 лютого. Там водій таксі збив на пішохідному переході біля ЦУМу двох людей.

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Деталі ДТП на Дніпропетровщині

Жінка та дитина перебігали дорогу пішохідним переходом, вони поспішали на автобус. У той час водій легковика збив їх. Згодом на місце ДТП приїхала карета швидкої допомоги.

За інформацією лікарів, у результаті аварії дитина отримала легкі травми, її не госпіталізували та вже відправили додому. Однак жінка залишилася у лікарні, у неї діагностували перелом ключиці.

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