У Нікополі водій збив жінку з дитиною на пішохідному переході: моторошне відео

5 лютого 2022 , 13:30
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Джерело:

"Прихист"

У місті Нікополь, що на Дніпропетровщині, трапилася ДТП. Там водій автівки збив жінку з дитиною на пішохідному переході.

Аварія у Нікополі трапилася 4 лютого. Там водій таксі збив на пішохідному переході біля ЦУМу двох людей.

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Деталі ДТП на Дніпропетровщині

Жінка та дитина перебігали дорогу пішохідним переходом, вони поспішали на автобус. У той час водій легковика збив їх. Згодом на місце ДТП приїхала карета швидкої допомоги.

За інформацією лікарів, у результаті аварії дитина отримала легкі травми, її не госпіталізували та вже відправили додому. Однак жінка залишилася  у лікарні, у неї діагностували перелом ключиці.

У Нікополі водій збив жінку з дитиною: дивіться відео (18+)

Смертельна аварія у Дніпрі: що відомо

  • У Дніпрі 2 лютого трапилася ДТП на перехресті вулиці Василя Сухомлинського та проспекту Слобожанського в Індустріальному районі. Там зіткнулися автомобіль Chery Tiggo та вантажівка Renault Magnum.
  • У понівеченому автомобілі затиснуло тіла двох людей. За інформацією рятувальників, одним із загиблих є водій 1984 року народження. Дані іншої людини встановлювали.
Автор: Наталія Пристанська