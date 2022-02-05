Авария в Никополе случилась 4 февраля. Там водитель такси сбил на пешеходном переходе возле ЦУМа двух человек.

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Женщина и ребенок перебегали дорогу по пешеходному переходу, они спешили на автобус. В это время водитель легковушки сбил их. Впоследствии на место ДТП приехала карета скорой помощи.

По информации врачей, в результате аварии ребенок получил легкие травмы, его не госпитализировали и уже отправили домой. Однако женщина осталась в больнице, у нее диагностировали перелом ключицы.

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