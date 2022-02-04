Троих пострадавших госпитализировали в Лубенскую больницу. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора медучреждения Александр Сыченко.

Актуально Под Полтавой не разминулись фура, микроавтобус, тягач и легковушка: много пострадавших

Детали о состоянии пострадавших

  • Мужчина 1987-го года рождения находится в тяжелом состоянии в реанимации с политравмой. Пострадавший – на аппаратном дыхании. У него травма черепа, мозговая гематома, ушиб мозга, переломы ребер и конечностей.
  • Мужчина 1987-го года рождения также в реанимации с политравмой. Состояние пострадавшего тяжелое, он – на аппаратном дыхании.
  • 22-летняя киевлянка находится в тяжелом состоянии в реанимации.
  • Двое других мужчин в возрасте 19 и 65 лет – с травами и также порезами. Их состояние удовлетворительное.

Остальные люди находятся в состоянии средней тяжести, а некоторых уже отпустили домой.

Уже поздно было вечером, поэтому все начали спать. Минут 15 – 20 после отъезда от Пирятина случился сильный удар, маршрутка перевернулась,
– рассказал пострадавший Игорь Рыжков.

Еще 7 человек доставили в Пирятинскую больницу. Пострадавшего ребенка родители отвезли в Сумскую детскую больницу. После осмотра семью отпустили домой.

Главное о масштабном ДТП

  • Авария случилась около 20 часов вечера на автодороге Пирятин – Сумы вблизи села Вишневое Лубенского района.
  • Известно, что столкнулись грузовик Renault Magnum, легковушка Cherry Amulet, микроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter и тягач Volvo с полуприцепом.
  • В результате ДТП пострадали водители легковушки, а также водитель и 9 пассажиров микроавтобуса.
  • Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.