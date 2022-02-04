Троих пострадавших госпитализировали в Лубенскую больницу. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора медучреждения Александр Сыченко.

Актуально Под Полтавой не разминулись фура, микроавтобус, тягач и легковушка: много пострадавших

Детали о состоянии пострадавших

Мужчина 1987-го года рождения находится в тяжелом состоянии в реанимации с политравмой. Пострадавший – на аппаратном дыхании. У него травма черепа, мозговая гематома, ушиб мозга, переломы ребер и конечностей.

в реанимации с политравмой. Пострадавший – на аппаратном дыхании. У него травма черепа, мозговая гематома, ушиб мозга, переломы ребер и конечностей. Мужчина 1987-го года рождения также в реанимации с политравмой. Состояние пострадавшего тяжелое , он – на аппаратном дыхании.

, он – на аппаратном дыхании. 22-летняя киевлянка находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Двое других мужчин в возрасте 19 и 65 лет – с травами и также порезами. Их состояние удовлетворительное.

Остальные люди находятся в состоянии средней тяжести, а некоторых уже отпустили домой.

Уже поздно было вечером, поэтому все начали спать. Минут 15 – 20 после отъезда от Пирятина случился сильный удар, маршрутка перевернулась,

– рассказал пострадавший Игорь Рыжков.

Еще 7 человек доставили в Пирятинскую больницу. Пострадавшего ребенка родители отвезли в Сумскую детскую больницу. После осмотра семью отпустили домой.

Обратите внимание! Пассажиры маршрутки, попавшей в ДТП были застрахованы. Об этом заявила диспетчер службы, которой принадлежит транспорт.

Главное о масштабном ДТП