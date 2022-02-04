Трьох постраждалих госпіталізували у Лубенську лікарню інтенсивного лікування. Про це розповів виконувач обов'язки директора медзакладу Олександр Сиченко.

Актуально Під Полтавою не розминулись фура, мікроавтобус, тягач і легковик: багато постраждалих

Деталі про стан потерпілих

  • Чоловік 1987-го року народження перебуває в важкому стані в реанімації з політравмою. Потерпілий – на апаратному диханні. У нього травма черепа, мозкова гематома, забій мозку, переломи ребер і кінцівок.
  • Чоловік 1987-го року народження також у реанімації з політравмою. Стан потерпілого важкий, він – на апаратному диханню.
  • 22-річна киянка перебуває у важкому стані в реанімації.
  • Двоє інших чоловіків віком 19 та 65 років – з травами і також порізами. Їхній стан задовільний.

Решта людей перебувають у стані середньої важкості, а декого вже відпустили додому.

Уже пізно було ввечері, тому всі почали спати. Хвилин 15 – 20 після від’їзду від Пирятина трапився сильний удар, маршрутка перевернулася,
– розповів постраждалий Ігор Рижков.

Ще 7 людей доправили до Пирятинської лікарні. Постраждалу дитину батьки відвезли до Сумської дитячої лікарні. Після огляду сім'ю відпустили додому.

Головне про масштабну ДТП

  • Аварія трапилася близько 20 години вечора на автодорозі Пирятин – Суми поблизу села Вишневе Лубенського району.
  • Відомо, що зіткнулися вантажівка Renault Magnum, легковик Cherry Amulet, мікроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter та тягач Volvo із напівпричепом.
  • Унаслідок ДТП постраждали водії легковика, а також керманич та 9 пасажирів мікроавтобуса.
  • Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.