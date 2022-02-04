Трьох постраждалих госпіталізували у Лубенську лікарню інтенсивного лікування. Про це розповів виконувач обов'язки директора медзакладу Олександр Сиченко.

Актуально Під Полтавою не розминулись фура, мікроавтобус, тягач і легковик: багато постраждалих

Деталі про стан потерпілих

Чоловік 1987-го року народження перебуває в важкому стані в реанімації з політравмою. Потерпілий – на апаратному диханні. У нього травма черепа, мозкова гематома, забій мозку, переломи ребер і кінцівок.

з політравмою. Потерпілий – на апаратному диханні. У нього травма черепа, мозкова гематома, забій мозку, переломи ребер і кінцівок. Чоловік 1987-го року народження також у реанімації з політравмою. Стан потерпілого важкий , він – на апаратному диханню.

, він – на апаратному диханню. 22-річна киянка перебуває у важкому стані в реанімації.

Двоє інших чоловіків віком 19 та 65 років – з травами і також порізами. Їхній стан задовільний.

Решта людей перебувають у стані середньої важкості, а декого вже відпустили додому.

Уже пізно було ввечері, тому всі почали спати. Хвилин 15 – 20 після від’їзду від Пирятина трапився сильний удар, маршрутка перевернулася,

– розповів постраждалий Ігор Рижков.

Ще 7 людей доправили до Пирятинської лікарні. Постраждалу дитину батьки відвезли до Сумської дитячої лікарні. Після огляду сім'ю відпустили додому.

Зверніть увагу! Пасажири маршрутки, яка потрапила у ДТП були застраховані. Про це заявила диспетчерка служби, якій належить транспорт.

Головне про масштабну ДТП