Жахлива атака на Дніпро 16 квітня: росіяни вбили кондукторку трамвая

У ніч на 16 квітня Дніпро пережило важкий обстріл. Тоді росіяни вбили кількох людей, зокрема кондукторку трамвая.

Про це повідомили у Дніпровському електротранспорті.

Що відомо про загиблу кондукторку?

Тієї ночі росіяни били по житлових будівлях. Вони вбили 5 мирних мешканців Дніпра.

Серед жертв була кондукторка громадського транспорту Ангеліна Іванілова.

Жінка працювала на трамвайному маршруті №1. Колеги розповідають, що вона сумлінно виконувала свої обов’язки, її знали та поважали багато дніпрян.

Це велика втрата для всього колективу електротранспортників Дніпра. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким тих, чиї життя забрала ворожа атака,

– написали вони.

