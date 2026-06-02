Дніпро Вибухи в Дніпрі Ворог масовано обстріляв Дніпро: поруйновані будинки у місті, є жертва та поранені
2 червня, 03:02
Олесь Друкач

Масованого комбінованого повітряного удару зазнало місто Дніпро вночі 2 червня. Російська армія запускала балістику, крилаті ракети і БпЛА.

Про наслідки обстрілу Дніпра повідомили в ОВА. Ось яка є інформація на цей момент.

Що відомо про обстріл Дніпра 2 червня та його наслідки?

З 1 ночі триває повітряна тривога у Дніпрі та області, як і в багатьох інших регіонах України. Ворог вдався цієї ночі до масованої повітряної атаки. Серія вибухів прогриміла у Дніпра та Кам'янському під час балістичного обстрілу, також летіли безпілотники та крилаті ракети.

Очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа підтвердив, що російська армія атакувала місто з повітря. Щодо наслідків відомо таке:

  • Частково зруйнований двоповерховий будинок, сталася пожежа. Троє людей дістали поранень, вони госпіталізовані. 

  • У лікарні померла 73-річна жінка, вона була у важкому стані. 

  • Також у Кам'янському виникли пожежі, горять одно- та п'ятиповерховий житлові будинки, постраждали троє людей.

Атака триває, якщо у вашому регіоні тривога – подбайте про безпеку. Під масованим ударом і багато інших міст України, зокрема Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків та Сумщина.

