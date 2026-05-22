У Марганці ворожий дрон вгатив біля транспорту одного з підприємств: є багато постраждалих

У Марганці, що у Дніпропетровській області, 22 травня російський FPV-дрон вгатив біля транспорту одного з підприємств. Унаслідок цього постраждало понад десяток людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

До теми Наводив російські "Гради" та FPV-дрони по Дніпропетровщині: СБУ затримали агента ФСБ

Які наслідки атаки ворога на Марганець?

Олександр Ганжа зазначив, що ворожий FPV-дрон поцілив поряд зі службовим транспортом, де перебували працівники одного з підприємств. В автівці повилітали вікна.

Поранені 13 людей, з них четверо – у лікарні. Всі у стані середньої тяжкості,

– зазначив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.



13 людей постраждало у Марганці після російської атаки 22 травня / Фото з телеграм-каналу Олександра Ганжи

Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, ввечері 21 травня російські загарбники вдарили по Кривому Розі у Дніпропетровській області. Місцеві пабліки писали про "Шахед" над містом.