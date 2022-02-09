На очах у дружини: у мережі з'явилось відео загибелі чоловіка в ополонці біля Дніпра

У селі Капулівка Дніпропетровської області втопився чоловік. Тіло витягували рятувальники з річки Чортомлик.

Відео з місця трагедії оприлюднили в місцевих телеграм-каналах. Чоловіка в момент стрибка в ополонку знімала на телефон дружина.

До теми На Дніпропетровщині чоловік зник під кригою й не виринув

Вирішив скупатися в ополонці

Як можна зрозуміти з ролика, 5 лютого чоловік з дружиною прийшли на вкриту кригою річку, щоб скупатися. Їм допомагав знайомий, який прорізав ополонку в Чортомлику.

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Охочий пірнути роздягнувся, перехрестився й стрибнув у ополонку. Вочевидь, вода була занадто холодною, бо чоловік так і не винирнув.

За кілька секунд дружина зрозуміла, що щось не так. Вона в розпачі кричала "Де він?", але дістати чоловіка з ополонки не могла.

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Рятувальники витягнули тіло

Дістати чоловіка з річкового дна змогли лише рятувальники наступного дня. Відомо, що 6 лютого його виявили не одразу.

До справи залучили водолазів. Спеціалісти знайшли тіло 39-річного чоловіка на глибині 4 метрів. Його віднесло течією на 20 метрів від берега.

Інцидент на Київщині

Інша трагічна подія сталася на Водохреща в Київській області. У селі Крушинка 52-річний чоловік пірнув у святкову купіль, однак самостійно вибратися з неї не зміг.

На місці працювали рятувальники, які шукали тіло загиблого. Лікарі констатували, що на момент стрибка в ополонку він був нетверезим.