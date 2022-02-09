Видео с места трагедии обнародовали в местных телеграм-каналах. Мужчину в момент прыжка в прорубь снимала на телефон жена.

К теме На Днепропетровщине мужчина исчез подо льдом и не вынырнул

Решил искупаться в проруби

Как можно понять из ролика, 5 февраля муж с женой пришли на покрытую льдом реку, чтобы искупаться. Им помогал знакомый, который прорезал прорубь в Чертомлыке.

В Днепропетровской области мужчина решил искупаться в проруби: смотрите видео

Желающий нырнуть разделся, перекрестился и прыгнул в прорубь. Очевидно, вода была слишком холодной, потому что мужчина так и не выплыл.

Через несколько секунд жена поняла, что что-то не так. Она в отчаянии кричала "Где он?", но достать мужа из проруби не могла.

Жена снимала процесс ныряния в ледяную воду: смотрите видео

Спасатели вытащили тело

Достать мужчину с речного дна смогли только спасатели на следующий день. Известно, что 6 февраля его обнаружили не сразу.

К делу привлекли водолазов. Специалисты нашли тело 39-летнего мужчины на глубине 4 метров. Его отнесло течением на 20 метров от берега.

Инцидент на Киевщине

Другое трагическое событие произошло на Крещение в Киевской области. В селе Крушинка 52-летний мужчина нырнул в праздничную купель, однако самостоятельно выбраться из нее не смог.

На месте работали спасатели, которые искали тело погибшего. Врачи констатировали, что на момент прыжка в прорубь он был нетрезв.