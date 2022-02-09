Відео з місця трагедії оприлюднили в місцевих телеграм-каналах. Чоловіка в момент стрибка в ополонку знімала на телефон дружина.
До теми На Дніпропетровщині чоловік зник під кригою й не виринув
Вирішив скупатися в ополонці
Як можна зрозуміти з ролика, 5 лютого чоловік з дружиною прийшли на вкриту кригою річку, щоб скупатися. Їм допомагав знайомий, який прорізав ополонку в Чортомлику.
У Дніпропетровській області чоловік вирішив скупатися в ополонці: дивіться відео 18+
Охочий пірнути роздягнувся, перехрестився й стрибнув у ополонку. Вочевидь, вода була занадто холодною, бо чоловік так і не винирнув.
За кілька секунд дружина зрозуміла, що щось не так. Вона в розпачі кричала "Де він?", але дістати чоловіка з ополонки не могла.
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Рятувальники витягнули тіло
Дістати чоловіка з річкового дна змогли лише рятувальники наступного дня. Відомо, що 6 лютого його виявили не одразу.
До справи залучили водолазів. Спеціалісти знайшли тіло 39-річного чоловіка на глибині 4 метрів. Його віднесло течією на 20 метрів від берега.
Інцидент на Київщині
Інша трагічна подія сталася на Водохреща в Київській області. У селі Крушинка 52-річний чоловік пірнув у святкову купіль, однак самостійно вибратися з неї не зміг.
На місці працювали рятувальники, які шукали тіло загиблого. Лікарі констатували, що на момент стрибка в ополонку він був нетверезим.