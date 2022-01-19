Искать тело погибшего пришлось водолазам ГСЧС. На месте происшествия работали следователи и медики скорой. Впрочем, врачам осталось лишь констатировать смерть верующего.

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Инцидент, по данным спасателей, произошел около 12:30. Мужчина, по словам свидетелей, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Говорил, что покажет, как надо нырять

Тело мужчины искали 5 водолазов / Фото ГСЧС Украины

Трагедия произошла на пруду Школьный в Фастовском районе Киевской области.

Очевидцы утверждают, что перед погружением верующий кричал о том, что сам работал водолазом, и что он намерен продемонстрировать всем, как надо купаться на Крещение.

Возле водоема, где вырубили прорубь в виде креста, дежурили спасатели, которые быстро бросились на помощь потерпевшему. Впрочем, мужчина ушел глубоко под воду, поэтому найти его быстро не удалось.

Чтобы найти утопленника, пришлось вызвать 5 спасателей. Они нашли тело и достали его из воды почти через 3 часа.

Тело мужчины искали почти 3 часа / Фото полиции Киевщины

Следователи задокументировали все обстоятельства произошедшего и опросили свидетелей. С квалификацией инцидента они обещают разобраться чуть позже, когда установят причину смерти мужчины.

Инцидент во время купания в Киеве

Празднование Крещения на Киевщине 19 января не обошлось без инцидентов. На Оболонской набережной в Киеве после ныряния в прорубь между двумя мужчинами произошла драка. Растаскивали их патрульные и работники Муниципальной стражи, дежурившие на месте купания. Одного из мужчин правоохранители задержали.