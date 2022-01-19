Попаданием в полицию и телесными повреждениями закончилось для одного из киевлян купание на Крещение. Мужчина вступил в словесную перепалку с другим прихожанином, после чего полез с ним в драку.

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Из-за чего именно произошел инцидент, пока неизвестно.

Проявлял агрессию даже во время задержания

Судя по видео, которое сняли очевидцы происшествия, молодой человек что-то не поделил с другим верующим уже после ныряния в прорубь.

Конфликт между прихожанами произошел в тот момент, когда священник читал молитву.

В драку почти мгновенно вмешались патрульные и работники Муниципальной стражи.

Даже после того, как правоохранители уже скрутили злоумышленника, тот пытался ударить оппонента ногой. Пострадавший ответил ему струей газового баллончика в лицо.

После задержания правоохранители оттащили агрессора подальше от места драки, но впоследствии вернули его и разрешили одеться.

Чем закончился инцидент, в полиции не сообщили.

Смотрите видео задержания мужчины на Оболонской набережной в Киеве: