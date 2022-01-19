Потраплянням до поліції та тілесними ушкодженнями закінчилося для одного з киян купання на Водохреще. Чоловік вступив у словесну перепалку з іншим парафіянином, після чого поліз із ним у бійку.

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Через що саме стався інцидент, наразі невідомо.

Проявляв агресію навіть під час затримання

Судячи з відео, яке зняли очевидці події, молодий чоловік щось не поділив з іншим вірянином вже після пірнання в ополонку.

Конфлікт між парафіянами стався у той момент, коли священник читав молитву.

У бійку майже миттєво втрутилися патрульні та працівники муніципальної варти.

Навіть після того, як правоохоронці вже скрутили зловмисника, той намагався ударити опонента ногою. Потерпілий відповів йому струменем газового балончика в обличчя.

Після затримання правоохоронці відтягнули агресора подалі від місця бійки, але згодом повернули його та дозволили вдягнутися.

Чим саме закінчився інцидент, у поліції не повідомили.

Дивіться відео затримання чоловіка на Оболонській набережній у Києві 18+: