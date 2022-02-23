Офіційно: у Дніпрі створять міський центр територіальної оборони

Дніпровські депутати затвердили програму сприяння теробороні. Вона діятиме до 2026 року.

Відповідне рішення ухвалили на сесії міськради Дніпра 23 лютого. У такий спосіб жителів міста підготують до національного спротиву.

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Сприяння теробороні

Ухвалена програма має налагодити співпрацю між захисниками Дніпра та владою, комунальними структурами та іншими стратегічними об’єктами.

На підтримку територіальної оборони в місті передбачили 140 мільйонів гривень. Фінансування скеровуватимуть упродовж 5 років.

Територіальна оборона в Дніпрі

Раніше мер Дніпра Борис Філатов підписав розпорядження про утворення профільного комітету. Він анонсував створення міського центру територіальної оборони в Дніпрі.

Мовиться про комплекс для розміщення, рекрутингу та підготовки добровольців. У хабі проводитимуть також спортивні та патріотичні вишколи для молоді.

На території центру в Дніпрі планують облаштувати полігон. Там мають влаштовувати навчання з вогневої, тактичної, медичної підготовки та стрільби.

Навчання з військовими

Нещодавно 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр" долучилася до навчань територіальної оборони в Дніпропетровській області. Учасників навчали використовувати дрони, снайперки, тактичної медицини та стрільби з автоматів і пістолетів.

На загальновійськовому полігоні в Черкаському відпрацьовували вогневу підготовку, саперну справу та військову топографію. Розповідали тероборонівцям про види легкої зброї та спорядження Збройних сил України.



Жителів Дніпропетровщини навчали стрільбі / Фото 93 ОМБр

За словами військових, у такий спосіб не лише навчають українців давати відсіч ворогу, а й піднімають бойовий дух. Тренування відбуваються постійно, а ЗСУ – завжди напоготові.