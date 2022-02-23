Відповідне рішення ухвалили на сесії міськради Дніпра 23 лютого. У такий спосіб жителів міста підготують до національного спротиву.
До теми У разі необхідності миттєво ухвалимо воєнний стан, – Данілов
Сприяння теробороні
Ухвалена програма має налагодити співпрацю між захисниками Дніпра та владою, комунальними структурами та іншими стратегічними об’єктами.
На підтримку територіальної оборони в місті передбачили 140 мільйонів гривень. Фінансування скеровуватимуть упродовж 5 років.
Територіальна оборона в Дніпрі
Раніше мер Дніпра Борис Філатов підписав розпорядження про утворення профільного комітету. Він анонсував створення міського центру територіальної оборони в Дніпрі.
Мовиться про комплекс для розміщення, рекрутингу та підготовки добровольців. У хабі проводитимуть також спортивні та патріотичні вишколи для молоді.
На території центру в Дніпрі планують облаштувати полігон. Там мають влаштовувати навчання з вогневої, тактичної, медичної підготовки та стрільби.
Навчання з військовими
Нещодавно 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр" долучилася до навчань територіальної оборони в Дніпропетровській області. Учасників навчали використовувати дрони, снайперки, тактичної медицини та стрільби з автоматів і пістолетів.
На загальновійськовому полігоні в Черкаському відпрацьовували вогневу підготовку, саперну справу та військову топографію. Розповідали тероборонівцям про види легкої зброї та спорядження Збройних сил України.
Жителів Дніпропетровщини навчали стрільбі / Фото 93 ОМБр
За словами військових, у такий спосіб не лише навчають українців давати відсіч ворогу, а й піднімають бойовий дух. Тренування відбуваються постійно, а ЗСУ – завжди напоготові.