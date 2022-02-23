Соответствующее решение было принято на сессии горсовета Днепра 23 февраля. Таким образом, жителей города подготовят к национальному сопротивлению.

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Содействие терробороне

Принятая программа должна наладить сотрудничество между защитниками Днепра и властью, коммунальными структурами и другими стратегическими объектами.

В поддержку территориальной обороны в городе предусмотрено 140 миллионов гривен. Финансирование будут направляться в течение 5 лет.

Территориальная оборона в Днепре

Ранее мэр Днепра Борис Филатов подписал распоряжение о создании профильного комитета. Он анонсировал создание городского центра территориальной обороны в Днепре.

Речь идет о комплексе для размещения, рекрутинга и подготовки добровольцев. В хабе будут проводить спортивные и патриотические военной подготовки для молодежи.

На территории центра в Днепре планируется обустроить полигон. Там должны устраивать учения по огневой, тактической, медицинской подготовке и стрельбе.

Обучение с военными

Недавно 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" присоединилась к учениям территориальной обороны в Днепропетровской области. Участников обучали использовать дроны, снайперки, тактической медицины и стрельбы из автоматов и пистолетов.

На общевойсковом полигоне в Черкасском отрабатывали огневую подготовку, саперное дело и военную топографию. Рассказывали терробороновцам о видах легкого оружия и снаряжении Вооруженных сил Украины.

Жителей Днепропетровщины обучали стрельбе / Фото 93 ОМБр

По словам военных, таким образом не только учат украинцев давать отпор врагу, но и поднимают боевой дух. Тренировки проходят постоянно, а ВСУ – всегда наготове.