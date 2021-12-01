Перебігала жваву трасу: у Кривому Розі вантажівка переїхала жінку та маленьку дитину

17:53

Моторошна аварія сталася ввечері 1 грудня на Дніпровському шосе у Кривому Розі. 33-річна жінка перебігала дорогу з 4-річною дитиною на руках, але їх збив мікроавтобус. Потерпілих відкинуло під фуру.