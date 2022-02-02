Пошкодив Ханукію в Дніпрі: суд ухвалив вирок антисеміту

У Шевченківському райсуді Дніпра ухвалили вирок вандалу. Восени молодик повалив Ханукію, яку встановили у місті представники єврейської громади.

Інцидент стався 29 листопада орієнтовно о 6 годині ранку. Група молодиків повалила світильник, який встановили у Дніпрі з нагоди Хануки.

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Рішення суду

Суддя Шевченківського (Бабушкінського) райсуду Дніпра ухвалив вирок одному з хуліганів за фактом порушення рівноправ'я за релігійною ознакою. Вандалу призначили 1 рік за ґратами, однак звільнили від відбування покарання з 1 роком випробувального терміну.



Група молодиків завалила світильник, який встановили на Хануку / Фото "Інформатора"

Молодик визнав свою провину в залі суду. Він також публічно вибачився перед єврейською громадою Дніпра.

Розтрощена Ханукія

Традиційний світильник, який запалюють на 8 днів під час відзначення юдейської Хануки встановили біля ЦУМу в Дніпрі. Момент, як група молодиків трощить конструкцію, потрапив на камери відеоспостереження.

Спочатку хлопці про щось сперечалися між собою, а тоді один вирішив копати Ханукію, аж поки та не перевернулася. Після цього всі четверо втекли з місця події.

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Затримання хуліганів

Винуватців події затримали наступного дня, 30 листопада. Відомо, що на той момент одному з них було 19 років, іншому – 18, а ще двом – по 20. З ними також перебував 17-річний підліток.



Дніпровських вандалів затримали 30 листопада / Фото "Інформатора"

Вірян із єврейської громади засмутив вчинок хлопців. Оскільки Ханука – це свято світла й добра у тих, хто сповідує іудаїзм.

На жаль, такі випадки непоодинокі. На початку січня за аналогічну ситуацію засудили жителя Закарпаття. Молодик пошкодив Ханукію в Ужгороді, тож його звинуватили у розпалюванні національної ворожнечі.

Інцидент у Кривому Розі

Інший випадок пошкодження традиційного світильника стався 4 грудня в Кривому Розі. Місцевий житель виліз на Ханукію, яку встановили біля театру імені Шевченка.

Хуліган запалив смолоскип, поки перебував на світильнику. Представники єврейської громади оцінили це як осквернення.

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Винуватця події затримали та передали під суд. У Центрально-Міському суді чоловік визнав провину за фактом хуліганства. Йому призначили покарання у вигляді штрафу на 119 гривень та ще 454 гривні судового збору.