Инцидент произошел 29 ноября ориентировочно в 6 часов утра. Группа молодых людей повалила светильник, который установили в Днепре по случаю Хануки.

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Решение суда

Судья Шевченковского (Бабушкинского) райсуда Днепра вынес приговор одному из хулиганов по факту нарушения равноправия по религиозному признаку. Вандалу назначили 1 год за решеткой, однако освободили от отбывания наказания с 1 годом испытательного срока.



Группа молодых людей повалила светильник, который установили на Хануку / Фото "Информатора"

Молодой человек признал свою вину в зале суда. Он также публично извинился перед еврейской общиной Днепра.

Разбитая Ханукия

Традиционный светильник, который зажигают на 8 дней во время празднования иудейской Хануки, установили возле ЦУМа в Днепре. Момент, как группа молодых людей крушит конструкцию, попал на камеры видеонаблюдения.

Сначала парни о чем-то спорили между собой, а потом один решил толкать Ханукию, пока та не перевернулась. После этого все четверо скрылись с места происшествия.

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Задержание хулиганов

Виновников происшествия задержали на следующий день, 30 ноября. Известно, что на тот момент одному из них было 19 лет, другому – 18, а еще двоим – по 20. С ними также находился 17-летний подросток.



Днепровских вандалов задержали 30 ноября / Фото "Информатора"

Верующих из еврейской общины расстроил поступок парней. Поскольку Ханука – это праздник света и добра у тех, кто исповедует иудаизм.

К сожалению, такие случаи нередки. В начале января за аналогичную ситуацию осудили жителя Закарпатья. Молодой человек повредил Ханукию в Ужгороде, поэтому его обвинили в разжигании национальной вражды.

Инцидент в Кривом Роге

Другой случай повреждения традиционного светильника произошел 4 декабря в Кривом Роге. Местный житель вылез на Ханукию, которую установили возле театра имени Шевченко.

Хулиган зажег факел, пока находился на светильнике. Представители еврейской общины оценили это как осквернение.

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Виновника происшествия задержали и передали в суд. В Центрально-Городском суде мужчина признал вину по факту хулиганства. Ему назначили наказание в виде штрафа на 119 гривен и еще 454 гривны судебного сбора.