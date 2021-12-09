Пожежу машини з автоматом у Дніпрі розслідують як підготовку до вбивства
Джерело:поліція Дніпропетровщини
У Дніпрі на проспекті Яворницького 8 грудня спалахнув автомобіль і пролунали постріли. Згодом у салоні транспорту знайшли автомат і гільзи від використаних куль.
Інцидент трапився приблизно о 9:20, а вже наступного дня оприлюднили основну версію слідства. Зараз правоохоронці вважають, що це було невдалою підготовкою до вбивства людини.
Ця подія У Дніпрі знайшли автомат у згорілому авто: свідки чули постріли
Туди прибуло керівництво поліції
Поліцейські прибули на місце події, коли автомобіль ще горів. Згодом свідки розповіли, що чули постріли й лише після цього почалася пожежа.
Після гасіння в багажнику виявили не тільки автомат, а й бойові набої та пусті гільзи куль. Тому туди негайно викликали обласне керівництво поліції.
Правоохоронці на місці пожежі авто / Фото Нацполіції
Що було відомо раніше
ЗМІ повідомляли, що свідки спершу чули поодинокі постріли, а потім автоматні черги. Також місцеві розповіли, що Opel Vectra був там запаркований цілий тиждень.
Також писали, що в багажнику був не звичайний автомат, а з системою дистанційного керування. Це й частково підтвердили оприлюднені фото з місця.
Автомат, який був у багажнику / Фото "Інформатор"