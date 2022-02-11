Проїхала під капотом з Кривого Рогу в Кропивницький: 3-місячна Христина шукає родину
Джерело:Суспільне
Водій авто знайшов у себе в машині цуценя. Тварина проїхала під капотом з Кривого Рогу до Кропивницького.
Про це розповів житель Кропиницького Антон Колос. Він допоміг водієві дістати собачку з-під капота.
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Як виявили цуценя
Водій не помітив тварину, коли сідав у авто. Він почув жалібне скавучання з-під капота вже коли проїхав 100 кілометрів.
Уже в Кропивницькому тварину дістали з машини. Її одразу передали у ветклініку.
Ймовірно, цуценя залізно під капот, щоб погрітися в холодну пору. Вуличні коти та собаки часто так роблять, тож водіям краще перевіряти автомобіль перед поїздкою.
Собачка здорова
За словами Лілії Аксьонової, яка опікується тваринами в притулку, собачка була вся брудна, але здорова. На вигляд їй 3 місяці.
Спочатку думали, що це хлопчик, тож назвали на честь Христофора Колумба. Пізніше ім'я змінили на Христину.
Цуценя не отримало травм. Зараз йому зробили щеплення та шукають добру родину, яка б прихистила мандрівницю.
Наразі тваринка перебуває в клітці на карантині. Її відпустять після повторного щеплення через 3 тижні.
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