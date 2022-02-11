Об этом рассказал житель Кропиницкого Антон Колос. Он помог водителю достать собачку из-под капота.

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Как обнаружили щенка

Водитель не заметил животное, когда садился в авто. Он услышал жалобный писк из-под капота уже когда проехал 100 километров.

Уже в Кропивницком животное достали из машины. Его сразу передали в ветклинику.

Вероятно, щенок залез под капот, чтобы погреться в холодное время. Уличные кошки и собаки часто так делают, поэтому водителям лучше проверять автомобиль перед поездкой.

Собачка здорова

По словам Лилии Аксеновой, которая занимается животными в приюте, собачка была вся грязная, но здоровая. На вид ей 3 месяца.

Сначала думали, что это мальчик, поэтому назвали в честь Христофора Колумба. Позже имя сменили на Кристину.

Щенок не получил травм. Сейчас ему сделали прививку и ищут хорошую семью, которая бы приютила путешественницу.

Сейчас животное находится в клетке на карантине. Ее отпустят после повторной прививки через 3 недели.

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