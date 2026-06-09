Росія вдарила КАБами по Дніпропетровщині: є постраждалі, дехто – у важкому стані

Росія у вівторок, 9 червня, завдала удару по Дніпропетровській області, використавши керовані авіабомби. На жаль, унаслідок цього є постраждалі.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Дивіться також Росія атакує "Шахедами": у яких регіонах є загроза удару

Які наслідки обстрілу?

Росіяни завдали удару по Васильківській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. Для цього противник використав керовані авіабомби. Загалом унаслідок ворожої атаки поранень зазнали 7 людей.

Щонайменше троє з постраждалих госпіталізували до лікарень – 47-річна жінка та 66-річний чоловік у важкому стані. Начальник ОВА додав, що крім вищезгаданого, також у районі пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Понівечені кілька багатоповерхових та приватних будинків. Пошкоджена й місцева спортивна школа,

– ідеться у повідомленні.



Руйнування унаслідок обстрілу / ОВА

Що атакувала Росія раніше?

Вранці 9 червня росіяни за допомогою ударних безпілотників атакували Запоріжжя, повідомляли про влучання у спальний район міста. Під час атаки загинули 2 жінки, ще 24 людини зазнали поранень, шестеро з них – діти.

Уночі під масованим ударом опинилися Харків. Підтверджено 11 влучань. Унаслідок обстрілу виникли пожежі у Шевченківському та Холодногірському районах. Відомо про 15 постраждалих, серед яких щонайменше 2 дітей.