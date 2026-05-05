Росія завдала удару по Дніпру: скільки загиблих та постраждалих
- Внаслідок удару по Дніпру загинули 4 людини, 16 отримали поранення.
- 14 поранених госпіталізували, четверо з них у важкому стані.
Ввечері 5 травня російські війська атакували Дніпро. На жаль, є загиблі.
Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА, а також президент Володимир Зеленський.
Скільки загиблих на постраждалих у Дніпрі після атаки?
Ввечері 5 травня Росія завдала удару по Дніпру, зайнялися складські приміщення підприємства. Внаслідок ворожого удару по місту загинули 4 людини. 16 людей отримали поранення, серед них 43-річна жінка і чоловіки 41 та 56 років.
14 поранених госпіталізували. Четверо чоловіків – у важкому стані. Лікарі надають пораненим допомогу, на місці працюють рятувальники.
Окрім цього, одна людина загинула та 13 були поранені через атаки Росії по Нікопольщині.
Росія атакували Дніпро і минулого дня
У Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги 4 травня. Через російську атаку було пошкоджено три приватні будинки та об'єкт критичної інфраструктури.
У Дніпропетровському районі виникла пожежа на іншому обєкті інфраструктури. Постраждала 1 людина.