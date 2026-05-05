Росія завдала удару по Дніпру: скільки загиблих та постраждалих

Ввечері 5 травня російські війська атакували Дніпро. На жаль, є загиблі.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА, а також президент Володимир Зеленський.

Скільки загиблих на постраждалих у Дніпрі після атаки?

Ввечері 5 травня Росія завдала удару по Дніпру, зайнялися складські приміщення підприємства. Внаслідок ворожого удару по місту загинули 4 людини. 16 людей отримали поранення, серед них 43-річна жінка і чоловіки 41 та 56 років.

14 поранених госпіталізували. Четверо чоловіків – у важкому стані. Лікарі надають пораненим допомогу, на місці працюють рятувальники.

Окрім цього, одна людина загинула та 13 були поранені через атаки Росії по Нікопольщині.

