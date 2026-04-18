Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині: серед постраждалих – дитина

Російська армія вдарила FPV-дроном по Покровській громаді на Нікопольщині. Внаслідок атаки на рейсовий мікроавтобус постраждав водій та пасажири.

Про це 18 квітня повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки удару по Нікопольщині?

Олександр Ганжа проінформував, що росіяни атакували рейсовий мікроавтобус у Покровській громаді на Дніпропетровщині. Ворог поцілив у транспорт FPV-дроном.

За даними Дніпропетровської ОВА, внаслідок російського удару постраждали чотири людини. Поранено 65-річного водія мікроавтобуса та трьох пасажирів – хлопчик 14 років та дві жінки – 73 та 82 років.

Одну жінку госпіталізували, а підліток лікуватиметься амбулаторно після допомоги медиків.

Нагадаємо, по іншому міському автобусу у Нікополі ворог вже бив FPV-дроном вранці 7 квітня. Тоді через атаку загинули чотири людини та 17 постраждали.

