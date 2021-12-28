Росіянина, який намагався застрелити 2 людей на Дніпропетровщині, затримали бійці КОРДу

Правоохоронці знайшли росіянина, який спробував розстріляти відвідувачів кафе в місті Новомосковськ. До його затримання залучили бійців спецпідрозділу КОРД.

Зловмисника виявили у Києві 24 грудня в одному з помешкань. Під час обшуку силовики знайшли зброю та інші докази, що підтверджують його причетність до замаху на вбивство.

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Стрільця з Росії затримали

Усі речі вилучили та скерували на експертизу. Самого росіянина доставили у Новомосковськ, де повідомили про підозру.

Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

За фактом замаху на вбивство росіянину загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Окрім цього, йому інкримінують незаконне зберігання зброї.

Відомо також, що 29-річний нападник раніше уже мав судимості. Його притягували до відповідальності за розбій та грабежі.



Росіянин раніше був судимий / Фото прокуратури Дніпропетровської області

Стрілянина в кафе на Дніпропетровщині

За інформацією місцевої поліції, громадянин Росії спробував вбити 2 відвідувачів кафе "Комфорт" у Новомосковську 21 грудня. Він зайшов у заклад та вистрелив 11 разів.

Під час стрілянини постраждав 33-річний чоловік. Його з кульовими пораненнями відправили до лікарні, де він перебуває й зараз у важкому стані.



У кафе Новомосковська відбулася стрілянина / Фото з телеграму "Дніпро оперативний"

Місцеві медіа заявили, що потерпілим виявився житель Дніпропетровської області. За непідтвердженою інформацією, він дотичний до кримінального світу й також мав кілька судимостей.

Інші випадки зі стріляниною: останні новини

У ресторані на Київщині ввечері 26 грудня відбувся конфлікт між відвідувачами, який переріс у бійку зі стріляниною.

Зі слідчого ізолятора в Одесі намагався втекти ув'язнений. Охоронець підстрелив втікача, щоб зупинити.

Поблизу Львова також трапився моторошний інцидент – чоловік застрелив собаку, а потім нібито почав цілитися в його господарку. Причини таких жорстоких дій наразі невідомі.

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