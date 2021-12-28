Россиянина, который пытался застрелить 2 людей на Днепропетровщине задержали бойцы КОРДа

Правоохранители нашли россиянина, который попытался расстрелять посетителей кафе в городе Новомосковск. К его задержанию привлекли бойцов спецподразделения КОРД.

Злоумышленника обнаружили в Киеве 24 декабря в одном из помещений. Во время обыска силовики нашли оружие и другие улики, подтверждающие его причастность к покушению на убийство.

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Стрелка из России задержали

Все вещи изъяли и направили на экспертизу. Самого россиянина доставили в Новомосковск, где сообщили о подозрении.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

По факту покушения на убийство россиянину грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Кроме этого, ему инкриминируют незаконное хранение оружия.

Известно также, что 29-летний нападавший ранее уже имел судимости. Его привлекали к ответственности за разбой и грабежи.



Россиянин ранее был судим / Фото прокуратуры Днепропетровской области

Стрельба в кафе на Днепропетровщине

По информации местной полиции, гражданин России попытался убить 2 посетителей кафе "Комфорт" в Новомосковске 21 декабря. Он зашел в заведение и выстрелил 11 раз.

Во время стрельбы пострадал 33-летний мужчина. Его с пулевыми ранениями отправили в больницу, где он находится и сейчас в тяжелом состоянии.



В кафе Новомосковска произошла стрельба / Фото с телеграмму "Днепр оперативный"

Местные медиа заявили, что пострадавшим оказался житель Днепропетровской области. По неподтвержденной информации, он причастен к криминальному миру и также имел несколько судимостей.

Другие случаи со стрельбой: последние новости

В ресторане На Киевщине вечером 26 декабря произошел конфликт между посетителями, который перерос в драку со стрельбой.

Из следственного изолятора в Одессе пытался сбежать заключенный. Охранник подстрелил беглеца, чтобы остановить.

Вблизи Львова также случился жуткий инцидент – мужчина застрелил собаку, а затем якобы начал целиться в его хозяйку. Причины таких жестоких действий пока неизвестны.

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