Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: подробиці затримання стрільця
Джерело:поліція Дніпропетровської області
Правоохоронці затримали озброєного військовослужбовця. Чоловік розстріляв людей у Дніпрі.
Зловмисника затримали о 9:30 на вулиці Крайній у Підгородному, в передмісті Дніпра. Про озброєного порушника повідомили місцеві мешканці.
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Затримання стрільця в Дніпрі
На кожен виклик від жителів Дніпропетровської області виїжджали правоохоронці. Під час відпрацювання одного з них, виявили зловмисника.
Про місце перебування стрільця повідомили місцеві жителі / Фото Нацполіції
27 січня зранку військовослужбовець розстріляв 10 людей. П’ятеро з них загинули на місці, ще стільки ж отримали поранення.
Зранку 27 січня військовий розстріляв 10 людей / Фото Нацполіції
До затримання долучилися патрульні, оперативники, слідчі, бійці з КОРДу та працівники відділу аеропідтримки і співробітники Державного бюро розслідувань.
Стрілець здався сам
За словами заступника директора територіального управління ДБР у Полтаві Володимира Шила, військовий нацгвардії, який розстріляв людей, нібито сам здався правоохоронцям. Він попросив перехожу зателефонувати в поліцію.
При ньому був автомат. Невдовзі в селище біля Дніпра виїхали силовики, які й затримали зловмисника.Важливо! Видання "Сегодня" з посиланням на речницю патрульної поліції Дніпра Людмили Копиленко повідомило, що порушник йшов вулицею. Його здалеку помітили правоохоронці, після чого він здався без спротиву.
Відомо, що 20-річний військовий родом з Одещини. Розпочав службу в жовтні 2021 року.
Чому він вирішив відкрити вогонь, наразі невідомо. За вчинене, йому загрожує довічне ув'язнення.
Стан затриманого
За інформацією телеграм-каналу PavlovskyNews, правопорушник раніше не мав проблем з психікою. Спікер Нацгвардії Руслан Музичук заявив, що він регулярно спілкувався з психологом, його характеризували як позитивну людину.
Правопорушник раніше не мав проблем із психікою / Скриншот із відео
Відомо, що військовий раптово вирішив розстріляти людей о 3:40 27 січня. Одразу після цього він втік з місця події та автостопом вирушив від "Південмашу".
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Розстріл людей у Дніпрі
- Трагедія сталася вночі на території заводу "Південмаш". На місці загинули 4 нацгвардійців та працівниця підприємства.
- Дніпропетровські правоохоронці негайно розпочали операцію "Сирена". За кілька годин зловмисника вдалося затримати на околиці обласного центру.
- Працівники Державного бюро розслідувань уже відкрили кримінальну справу за фактом масового вбивства.
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