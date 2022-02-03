9 мест в Днепропетровской области, где чаще всего происходят ДТП: интерактивная карта

За 2021 год на Днепропетровщине произошло более 13,5 тысячи аварий на дорогах. В автопроисшествиях погибли почти 300 человек, еще более 2 тысяч получили травмы.

Журналистка 24 канала обратилась в Управление патрульной полиции Днепропетровской области и узнала, где чаще всего происходят ДТП. Перечень сформировали на основе статистики о количестве смертельных аварий в области или с потерпевшими.

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Города с наибольшим количеством аварий

В списке нет города Днепр, где произошло больше всего автопроисшествий. Более подробная информация об опасных улицах областного центра доступна в отдельном материале по ссылке выше.

На втором месте после Днепра оказался Кривой Рог. С января по декабрь 2021 года в городе произошло 24 аварии, которые унесли жизни 25 человек. Кроме этого, в 51 ДТП травмы получили 82 человека.

Смертельные ДТП часто происходят и в Каменском – в прошлом году там погибли 11 человек на дорогах. В 20 авариях травмировался 21 человек.

Неутешительные характеристики и в городе Павлоград. В результате 8 аварий там погибли 10 человек. На дорогах произошло также 13 аварий, где травмировались 17 человек.

В Новомосковске произошло 7 смертельных происшествий, в которых погибли 8 человек. Еще 3 человека получили травмы в 2 столкновениях авто.

В пятерку городов с неутешительным рейтингом ДТП вошел также Никополь. В 2021 году там погибли 6 человек в автопроисшествиях. Произошли также 9 столкновений автомобилей, где травмы получили 10 человек.

Опасные трассы

Водителям также следует учитывать местные автодороги, где время от времени случаются дорожно-транспортные происшествия.

В частности, автодорога Н-31, которая соединяет Днепропетровскую и Полтавскую области. В прошлом году возле села Партизанское произошло смертельное ДТП, которое унесло жизнь 1 человека, и еще 1 травмировался.

Осторожно ехать следует и по части трассы Н-08 Кременчуг – Днепр – Запорожье. Возле поселка Карнауховка в 2021 году погиб человек.

Достаточно часто происходят автостолкновения на трассе М-04. В частности, 2 человека травмировались в аварии возле Николаевки, еще 2 – возле Богуслава. Было также происшествие с потерпевшим возле Павлограда.

Опасные места на дорогах Днепропетровщины: интерактивная карта