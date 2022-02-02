Журналистка 24 канала обратилась в Управление патрульной полиции Днепра с просьбой предоставить статистику произошедших в городе с января по декабрь 2021 года аварий.

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На основе обработанных данных предлагаем подборку самых опасных улиц города. Это улицы Днепра, где в ДТП погибли или травмировались люди.

Слобожанский проспект

Лидером по антирейтингу днепровских улиц стал Слобожанский проспект. На одной из главных улиц города в происшествии погиб 1 человек. Кроме этого, здесь произошло 54 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получил 71 человек. Следует отметить, что больше всего от столкновений с автомобилем страдали именно пешеходы.

Улица Богдана Хмельницкого

В индустриальном районе Днепра расположена улица Богдана Хмельницкого, где довольно часто случаются происшествия. В 2021 году на ней произошло 6 смертельных ДТП, в которых погибли 6 человек. Кроме этого, в 33 авариях травмировались 42 человека.

Набережная Победы

Вдоль правого берега Днепра лежит Набережная Победы, вошедшая в тройку мест, где чаще всего происходят автостолкновения. В прошлом году в 3 авариях здесь погибли 4 человека. Еще 43 человека получили травмы в результате 32 ДТП.

Улица Гагарина

Историческая улица Днепра, которая сейчас называется Гагарина, также смертельно опасна – в 3 авариях за год там погибли 4 человека. Кроме этого, на улице произошло 20 автостолкновений, где пострадали 24 человека.

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Набережная Заводская

Осторожно ходить и ездить стоит по улице Набережная Заводская. В течение 2021 года в ДТП на ней погибли 2 человека. В 15 авариях травмы получили 18 человек.

Улица Калиновая

Днепровская улица Калиновая в 2021 году стала местом гибели 4 человек. В общей сложности здесь произошло 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 37 человек.

Донецкое шоссе

В Днепре есть магистральная улица Донецкое шоссе, где также часто не могут разминуться автомобили. Авария на этой дороге унесла жизнь одного человека, еще 28 человек получили травмы во время 25 ДТП.

Запорожское шоссе

Аналогичная ситуация и на другой магистральной улице – Запорожском шоссе, где умер один человек в результате аварии на дороге. С января по декабрь 2021 года там произошло 5 аварий, где травмы получили 6 человек.

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Сечеславская Набережная

В центре города, на берегу Днепра, пролегает бульвар Сичеславская Набережная, который также стал местом смерти 2 человек во время 2 автостолкновений. Всего за 2021 год там произошло 9 аварий с пострадавшими, в которых травмировались 13 человек.

Центральный мост

В самом сердце Днепра два берега соединяет Центральный мост, где, к сожалению, также часто происходят ДТП. В прошлом году в аварии на мосту погиб человек, еще 19 человек получили травмы в 11 ДТП.

Проспект Дмитрия Яворницкого

Недалеко от Центрального моста пролегает проспект Дмитрия Яворницкого, на котором произошло 15 аварий за 2021 год. Там обошлось без пострадавших, но травмировались 17 человек.

Проспект Ивана Мазепы

Еще одной частью города, где часто случаются смертельные аварии, является проспект Ивана Мазепы. За год в 3 авариях погибли 3 человека, еще 8 человек получили травмы в результате 7 ДТП.

Опасные дороги в Днепре: интерактивная карта