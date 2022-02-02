Журналістка 24 каналу звернулася до Управління патрульної поліції Дніпра з проханням надати статистику аварій, які сталися в місті з січня по грудень 2021 року.

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На опрацьованих даних пропонуємо добірку найбільш небезпечних вулиць міста. Це вулиці Дніпра, де в ДТП загинули чи травмувалися люди.

Слобожанський проспект

Лідером у антирейтингу дніпровських вулиць став Слобожанський проспект. На одній з головних вулиць міста в автопригоді загинула 1 людина. Окрім цього, тут сталося 54 ДТП з потерпілими, в яких травми отримала 71 особа. Слід зазначити, що найбільше від зіткнень з авто страждали саме пішоходи.

Вулиця Богдана Хмельницького

В індустріальному районі Дніпра розташована вулиця Богдана Хмельницького, де доволі часто стаються автопригоди. 2021 року на ній сталося 6 смертельних ДТП, в яких загинули 6 людей. Окрім цього, у 33 аваріях травмувалися 42 людей.

Набережна Перемоги

Уздовж правого берега Дніпра пролягає Набережна Перемоги, яка увійшла в трійку місць, де найчастіше відбуваються автозіткнення. Торік у 3 аваріях тут загинули 4 людей. Ще 43 особи отримали травми внаслідок 32 ДТП.

Вулиця Гагаріна

Історична вулиця Дніпра, яка зараз має назву Гагаріна також смертельно небезпечна – у 3 аваріях за рік там загинули 4 осіб. Окрім цього, на вулиці відбулося 20 автозіткнень, де постраждали 24 особи.

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Набережна Заводська

Обережно ходити та їздити слід і вулицею Набережна Заводська. Упродовж 2021 року в ДТП на ній загинули 2 людини. У 15 автопригодах травми отримали 18 людей.

Вулиця Калинова

Дніпровська вулиця Калинова у 2021 році стала місцем загибелі 4 людей. Загалом тут відбулося 26 дорожньо-транспортних пригод, у яких травми отримали 37 осіб.

Донецьке шосе

У Дніпрі є магістральна вулиця Донецьке шосе, де також часто не можуть розминутися автомобілі. Аварія на цій дорозі забрала життя однієї людини, ще 28 людей отримали травми під час 25 ДТП.

Запорізьке шосе

Аналогічна ситуація й на іншій магістральній вулиці – Запорізькому шосе, де померла одна людина внаслідок аварії на дорозі. Із січня по грудень 2021 року там сталося 5 автопригод, де травми отримали 6 осіб.

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Січеславська Набережна

У центрі міста, на березі Дніпра пролягає бульвар Січеславська Набережна, який також став місцем смерті 2 людей під час 2 автозіткнень. Загалом упродовж 2021 року там відбулося 9 аварій з потерпілими, у яких травмувалися 13 осіб.

Центральний міст

У самому серці Дніпра два береги з'єднує Центральний міст, де, на жаль, також часто відбуваються дорожньо-транспортні пригоди. Торік в аварії на мосту загинула людина, ще 19 людей отримали травми під час 11 ДТП.

Проспект Дмитра Яворницького

Неподалік від Центрального мосту пролягає проспект Дмитра Яворницького, на якому відбулося 15 автопригод за 2021 рік. Там обійшлося без постраждалих, але травмувалися 17 людей.

Проспект Івана Мазепи

Ще однією частиною міста, де часто стаються смертельні аварії, є проспект Івана Мазепи. Упродовж року в 3 аваріях загинули 3 людей, ще 8 осіб отримали травми внаслідок 7 ДТП.

Небезпечні дороги в місті Дніпро: інтерактивна мапа