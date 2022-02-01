Журналистка 24 канала обратилась в Управление патрульной полиции Харьковщины с просьбой предоставить информацию о трассах в области, где произошло больше всего аварий с пострадавшими. Далее предлагаем ознакомиться с этим перечнем.

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М-29 Харьков – Красноград – Перещепино

На автодороге международного значения М-29 произошло едва ли не самое крупное ДТП с пострадавшими в Харьковской области. Лишь на 74 километре трассы произошло 6 столкновений авто, в которых травмировались 23 человека.

Еще 6 аварий зафиксировали на 48 километре дороги, в них пострадало 9 человек. По 3 столкновения автомобилей было также на 12 и 103 километрах, где травмы получили 9 и 5 человек соответственно.

М-03 Киев – Харьков – Довжанский

Другая дорога международного значения М-03 заняла второе место в этом антирейтинге аварий на Харьковщине. Больше всего столкновений произошло на 458 километре трассы – 7, в которых погибли 3 человека и пострадали 7.

Смертельным оказался участок дороги на 402 километре. Здесь зафиксировали 3 ДТП, в которых погибли 2 человека и еще 1 получил травмы. Четыре аварии зафиксировали на 524 километре дороги, где погиб 1 человек и травмировались 4.

На 428 километре этой же автодороги произошло 3 ДТП. К счастью, обошлось без погибших, но пострадали 3 человека.

М-20 Харьков – Щербаковка (на город Белгород)

Эта трасса соединяет Харьковскую область с Россией. В течение 2021 года на 14 километре дороги произошло 3 ДТП. Известно, что 1 человек погиб, еще 2 получили травмы.

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М-18 Харьков – Симферополь – Алушта-Ялта

На 25 километре международной автодороги, соединяющей восточные области с Крымским полуостровом, также произошло 3 ДТП. Один человек скончался, еще 4 травмированы.

Н-26 Чугуев – Меловое

Смертельные случаи в полиции зафиксировали и на дороге национального значения Н-26. На 76 и 94 километрах трассы произошло 3 аварии. В каждом случае погибло по одному человеку, а также по 3 человека получили травмы.

Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград

Этот региональный автодорога соединяет Харьковскую и Днепропетровскую области. На 53 километре дороги произошло 3 аварии, в которых умерло 3 человека и еще 2 человека травмировались.

Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка

Немалое количество ДТП произошло и на трассе, пролегающей через всю Харьковскую область. На 27 и 39 километрах автодороги произошло по 4 аварии с пострадавшими, а на 53 километре – 3.

Известно, что на 27 километре в результате автотрассы погиб человек, еще 3 получили травмы. На остальных участках обошлось без смертельных случаев, но на 53 километре травмировались 3 человека, на 39 километре – 8 человек.

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Трассы Р-46 и Р-79

На упомянутых дорогах не было ДТП с летальными случаями. Однако на 26 километре трассы Р-46 Харьков – Ахтырка пострадали 3 человека. Зафиксировали также 3 аварии на дороге Р-79 Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП "Пески", на 187 километре, где травмировались 4 человека.

Дороги Т-21-11 и Т-21-04

Без смертей обошлось и на этих двух автодорогах. Впрочем, аж 6 пострадавших в 3 ДТП зафиксировали на 14 километре трассы Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук. Еще 3 аварии произошли на 28 километре дороги Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП "Чугуновка", в которых травмы получили 4 человека.

Опасные дороги в Харьковской области: интерактивная карта