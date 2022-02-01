В сравнении с 2020 годом, в прошлом году на украинских дорогах произошло на 20 тысяч больше аварий. На Харьковщине за указанный период 2021 года произошло 11,2 тысячи аварий.

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ДТП в Харьковской области

Журналистка 24 канала обратилась в Управление патрульной полиции Харьковщины с просьбой предоставить статистику самых опасных дорог в областном центре. Определили их по количеству ДТП с травмированными или погибшими в течение 2021 года.

Больше всего аварий произошло на проспекте Гагарина. Первое место занял перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской. За год здесь произошло 9 ДТП с пострадавшими, погибли 2 человека и еще 13 получили травмы.

В пятерку опасных участков вошел также проспект Гагарина возле дома № 207, где произошло 4 ДТП, в которых травмы получили 5 человек. Еще 3 аварии произошли неподалеку от дома № 165, в которых погиб один человек и травмировались 2 человека.

Коварной является часть путепровода по проспекту Льва Ландау, которая проходит над Московским проспектом в Харькове. Патрульные зафиксировали здесь 5 автостолкновений, где погиб 1 человек и травмы получили 6 человек.

Водителям следует обратить особое внимание на улицу Тракторостроителей. Возле дома 1Б здесь произошло 4 ДТП, в результате которых погиб 1 человек, а травмы получили 13 человек.

Еще 10 опасных дорог в Харькове

На путепроводе по улице Ахсарова также произошло 4 аварии с пострадавшими. К счастью, обошлось без погибших, но травмы получили 8 человек.

Аналогичную опасность представляет перекресток улицы Валентиновской и проспекта Гвардейцев-Широнинцев в Харькове. В 4 ДТП здесь травмировались 8 человек.

Дтп произошли на улице Академика Павлова, возле дома № 140. В результате 3 столкновений авто погиб 1 человек, травмы получили еще 5.

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На улице Полтавский шлях возле дома № 173 произошло 3 ДТП, в которых пострадал 1 человек. К сожалению, 2 человека погибли.

Смертельная авария произошла и на улице Леся Сердюка, вблизи дома № 50. В 3 ДТП погиб 1 человек и пострадали 3 человека.

По 3 ДТП с пострадавшими произошли на Салтовском Шоссе, возле дома 147, Александровском проспекте, 30 и Юбилейном проспекте, 34, а также на улице Шевченко, 191 и на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Дача возле дома 55. В каждой из аварий было по 3 пострадавших, которые отделались лишь травмами.

Опасные дороги в Харькове, где произошло больше всего ДТП за 2021 год: интерактивная карта

Как действовать в случае ДТП

Водителям и пешеходам следует быть осмотрительными на дорогах и не нарушать ПДД, чтобы уберечься от травм. Если все-таки произошло автопроисшествие, стоит не паниковать, а предпринять несколько простых действий.

Прежде всего, выяснить, есть ли в аварии травмированные и вызывать скорую и оказывать им первую помощь в случае необходимости. На автомобиле следует включить световую сигнализацию.



Алгоритм действий при ДТП / Фото Патрульной полиции Винницкой области

Авто должно оставаться на месте до момента оформления аварии. Правоохранителям также нужно сообщить о ДТП, указать точное место, есть ли пострадавшие, какие автомобили столкнулись. До их приезда стоит установить свидетелей происшествия.

Без потерпевших аварию оформляют патрульные, с потерпевшими – следователи. Если в ДТП нет пострадавших, а водители были трезвы, имеют полисы автогражданской ответственности и убытки не превышают 50 тысяч гривен, можно оформить европротокол.