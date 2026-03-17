Сбежал с фронта и наводил ракеты по Днепру: СБУ задержала дезертира

СБУ разоблачила агента Кремля, который после самовольного оставления воинской части оказался в Днепре и наводил вражеские цели по городу. После побега из подразделения мужчина искал "легкие деньги" в соцсетях и начал работать на Россию.

После начала "работы" на врага, мужчина гулял по городу и снимал военную и энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в СБУ.

Как мужчина начал работать на Россию?

СБУ 16 марта сообщила об успешном задержании военного в СЗЧ, который начал работать на оккупантов. Среди отснятых объектов были:

блокпосты;

запасные командные пункты ВСУ;

станции регионального филиала Укрзализныци.

Правоохранители сообщили, что мужчина во время прогулок разговаривал по телефону, но на самом деле фиксировал на камеру инфраструктуру.

После "работы" агент решил, что сможет просто спрятаться в доме родственников на Днепропетровщине. Впрочем, СБУ сломали планы злоумышленника и успешно его задержали.

Во время обыска следователи изъяли у предателя телефон со всеми доказательствами сотрудничества с врагом, а также зашифрованные видеофайлы с объектами и координатами.

Российскому агенту сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

