Шпионил сразу для 2 спецслужб России: СБУ задержала агента Кремля
На Днепропетровщине СБУ задержала российского агента, который шпионил сразу для 2 вражеских спецслужб. Злоумышленник должен был передавать оккупантам информацию об оборонном заводе.
Шпион-инженер работал на ГРУ и ФСБ одновременно. Об этом сообщили в СБУ.
Как СБУ разоблачила российского агента?
Мужчину завербовали оккупанты через его сына, который сидит в тюрьме в России за наркопреступления. Шпион должен был передать врагу секретные сведения о выполнении оборонного заказа.
Чтобы выполнить задание российского куратора, шпион планировал воспользоваться своим допуском к государственным тайнам и специальным цехам завода.
Оккупанты также рассчитывали, что завербованный человек передаст им координаты высокотехнологичных помещений и производственной промзоны предприятия.
Впрочем, СБУ задержала "крота" еще до того, как он должен был передать всю собранную информацию, а все его преступления были задокументированы.
СБУ сообщила, что агент также должен был привлекать своих коллег и знакомых к работе на врага. Во время обысков правоохранители изъяли у шпиона телефон со всеми доказательствами сотрудничества с россиянами.
Следователи сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
