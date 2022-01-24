Американский беспилотник-разведчик покружил над Днепропетровщиной
Источник:Flightradar
В небе над Днепропетровской областью заметили беспилотник США. Разведывательное судно сделало несколько кругов над восточной частью Украины.
Беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk заметили над Украиной 24 января. Его зафиксировали на интерактивной карте сайта Flightradar.
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Американский беспилотник над Днепром
Согласно зафиксированному маршруту, беспилотник вылетел с авиабазы в Греции. Далее преодолел территорию над Болгарией и акваторию Черного моря вблизи Румынии.
Дрон ВВС США кружит над Украиной / Скриншот с сайта Flightradar
Беспилотник военно-воздушных сил США пролетел над Николаевом, Запорожьем и сделал несколько кругов над Днепропетровской областью.Справка. Беспилотник RQ-4 Global Hawk способен находиться в полете до 30 часов на высоте до 19 километров.
Он также залетел на территорию Харьковской и Полтавской областей. По состоянию на 13 часов, американский разведывательный самолет продолжает свое движение.
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