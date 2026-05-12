Удар по железной дороге на Днепропетровщине: пострадал машинист, повреждены локомотивы
- Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области, ранен машинист и повреждены локомотивы.
- Движение поездов постепенно восстанавливается, а железнодорожники продолжают работать для обеспечения сообщения.
Оккупанты утром 12 мая атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов была повреждена железнодорожная инфраструктура.
Мониторинговая команда предупредила об опасности заранее. Об этом сообщили в Днепропетровском областном совете.
Что известно о вражеской атаке?
Утром Россия атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате удара БпЛА ранения получил машинист, во время того, как бежал в укрытие.
По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, а угрозы жизни нет.
Также в результате российской атаки были повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов в области постепенно восстанавливается.
Железнодорожники продолжают работать, обеспечивая сообщение с Днепром и другими регионами страны,
– заявил Лукашук.
Какие последствия российской атаки 12 мая?
Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Житомирской области, повреждены хозяйственные и жилые помещения. Погибших или пострадавших нет, ведется проверка территорий на взрывоопасные предметы и фиксация преступлений.
Оккупанты атаковали Днепр. Вследствие ударов была повреждена транспортная инфраструктура города, пострадал один человек.
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевской области, в результате чего некоторые населенные пункты остались без электричества. К счастью, пострадавших нет.