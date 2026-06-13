Россияне нанесли ракетный удар по рынку в Днепропетровской области: 9 человек ранены
Российские войска наносили удары управляемыми авиабомбами и дронами по Днепропетровской области. Последствия обстрелов фиксируются в трёх районах области.
Подробнее об этом 13 июня сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Что известно об ударе по рынку?
Враг запустил 12 КАБ по Васильковской общине Синельниковского района. В результате атак пострадали девять человек. Также частично разрушен многоквартирный дом.
Российские войска попали и по рынку, в результате чего там возник пожар, повреждены восемь магазинов и 10 торговых павильонов.
Сокрушительный удар российских КАБ по рынку: смотрите видео
Кроме того, Николай Лукашук сообщил, что россияне наносили удары беспилотниками и FPV-дронами по Николаевской, Петропавловской и Шахтерской общинам, а также по Никопольскому району. В самом Никополе вечером 12 июня в результате вражеского артиллерийского обстрела пострадал человек.
В общинах фиксируются повреждения многоквартирного дома и частных домов, летней кухни, хозяйственной постройки и двух автомобилей.
Последствия обстрелов Днепропетровской области / Фото областного совета
Кроме того, в Каменском в результате российской атаки повреждена инфраструктура.
Напомним, днем 12 июня и ночью 13 июня российские войска атаковали Николаев ракетами "Шахид". Известно о как минимум двух пострадавших, одного из которых госпитализировали. Также острую реакцию на стресс получил 10-летний мальчик. Местные власти зафиксировали разрушение частного дома.