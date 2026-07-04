Враг атаковал предприятие ДТЭК в Днепропетровской области: под землей находились 86 шахтеров, есть погибший

3 июля россияне обстреляли предприятие ДТЭК в Днепропетровской области. К сожалению, есть погибший и раненые.

О трагической новости сообщили в ДТЭК. Там рассказали, что под вражеским ударом оказалось шахтное управление компании в Днепропетровской области.

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Каковы последствия удара по объекту ДТЭК в Днепропетровской области?

В результате атаки погиб сотрудник охранной службы. Еще 5 сотрудников получили ранения.

Также удар привел к значительным разрушениям. На момент атаки под землей в шахте находились 86 работников. Всех немедленно эвакуировали на поверхность.

В настоящее время предприятие не работает. В компании оценивают масштабы повреждений и готовятся к аварийно-восстановительным работам.

В пятницу, 3 июля, Россия также обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Там были повреждены два локомотива. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Утром 4 июля враг продолжил террор в регионе. Оккупанты нанесли баллистический удар по частному предприятию в Днепровском районе. Семь человек получили ранения. Они находятся в городских больницах.

К слову, днем российский ударный беспилотник поразил территорию гражданского предприятия в Харькове. По предварительным данным, пострадали женщина и ребенок. Загорелись 6 грузовых автомобилей и 4 прицепа.