Россия снова обстреляла Днепр: в городе вспыхнул пожар

Вечером 25 апреля Россия в очередной раз атаковала Днепр ударными беспилотниками. Власти рассказали о последствиях вражеского удара.

Около 23:00 в Днепропетровской области снова зазвучала сирена воздушной тревоги из-за угрозы российских беспилотников.

Какие последствия атаки России на Днепр?

После 23:10 в Днепре прозвучала серия взрывов. Перед этим Воздушные силы предупредили о вражеских дронах над городом.

Позже глава ОВА Александр Ганжа уточнил, что в результате атаки занялся пожар на объекте инфраструктуры. Экстренные службы уже начали работать. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Напомним, что ночью Россия массированно атаковала Днепр. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, предприятия и объект промышленной инфраструктуры. Частично разрушен четырехэтажный многоквартирный жилой дом.

В 19:08 Ганжа сообщил, что в течение суток вражеские атаки на Днепр оборвали жизнь 8 его жителей, получили ранения 49 человек.

В результате вечерней атаки на Днепр десять раненых. Восемь – в больнице. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии – это мужчины 24, 26, 44 и 53 лет.