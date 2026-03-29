Поезд Киев – Кривой Рог трижды эвакуировали из-за атаки "Шахедов", – соцсети

В ночь на воскресенье, 29 марта, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Из-за угрозы "Шахедов" пассажиров поезда Киев – Кривой Рог пришлось эвакуировать аж трижды.

Об этом сообщило местное издание СВОИ.Кривой Рог.

Читайте также Тревога на Киевщине, взрывы – в Одесской области и в Кривом Роге: "Шахеды" снова атакуют Украину

Где летали вражеские "Шахеды"?

Воздушная тревога из-за угрозы БпЛА в Криворожском районе Днепропетровской области продолжалась с 02:26 до 05:02. Однако меньше чем через час после отбоя тревогу в регионе объявили повторно.

Воздушные силы ВСУ также неоднократно сообщали о движении вражеских дронов в направлении Кривого Рога.

Пассажиры во время эвакуации / Фото: "СВОИ.Кривой Рог"

Из-за атаки дронов на Днепропетровщину пассажиров поезда Киев – Кривой Рог эвакуировали трижды. Пользователи соцсетей также отмечали, что во время одной из эвакуаций над людьми пролетел вражеский "Шахед" и дрон-перехватчик.

Напомним, на фоне роста угроз для железнодорожной инфраструктуры в Украине ужесточили правила безопасности для пассажиров.

После получения сигнала от проводника о повышенной опасности пассажирам рекомендуют немедленно подготовиться к возможной эвакуации. В частности, стоит одеться, держать рядом документы и телефон, а также оставаться на своем месте до дальнейших указаний.

После эвакуации пассажирам необходимо быстро отойти на безопасное расстояние или пройти в укрытие.

