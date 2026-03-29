Об этом сообщило местное издание СВОИ.Кривой Рог.
Где летали вражеские "Шахеды"?
Воздушная тревога из-за угрозы БпЛА в Криворожском районе Днепропетровской области продолжалась с 02:26 до 05:02. Однако меньше чем через час после отбоя тревогу в регионе объявили повторно.
Воздушные силы ВСУ также неоднократно сообщали о движении вражеских дронов в направлении Кривого Рога.
Пассажиры во время эвакуации / Фото: "СВОИ.Кривой Рог"
Из-за атаки дронов на Днепропетровщину пассажиров поезда Киев – Кривой Рог эвакуировали трижды. Пользователи соцсетей также отмечали, что во время одной из эвакуаций над людьми пролетел вражеский "Шахед" и дрон-перехватчик.
"Шахеды" над Криворожьем: смотрите видео
Напомним, на фоне роста угроз для железнодорожной инфраструктуры в Украине ужесточили правила безопасности для пассажиров.
После получения сигнала от проводника о повышенной опасности пассажирам рекомендуют немедленно подготовиться к возможной эвакуации. В частности, стоит одеться, держать рядом документы и телефон, а также оставаться на своем месте до дальнейших указаний.
После эвакуации пассажирам необходимо быстро отойти на безопасное расстояние или пройти в укрытие.
Какие еще регионы были под ударом?
В ночь на 29 марта российские войска применили аэробаллистическую ракету "Кинжал", запущенную из воздушного пространства Рязанской области, а также 442 ударных беспилотника различных типов. Было зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на семи локациях.
В Конотопе Сумской области в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Сейчас детали относительно масштабов разрушений уточняются.
Также враг бил по гражданской и энергетической инфраструктуре Одесской области, там повреждения получил объект энергетики. Из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением.