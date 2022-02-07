Было много риска, – врачи о состоянии и операциях пострадавших в стрельбе на "Южмаше"

Врачи 7 февраля рассказали в каком состоянии находятся пострадавшие в стрельбе на "Южмаше". Также хирурги поделились воспоминаниями о проведенных операциях.

Они сказали, что риски были крайне высоки, но часть из пострадавших в трагедии уже готовится к выписке. Больше всего говорили об Анне Шаровой, которой провели сложнейшие операции.

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Какие операции провели потерпевшей

Прежде всего главный врач Днепровской областной больницы Сергей Рыженко поблагодарил своих коллег. Ведь команда хирургов успешно провела сложнейшее спасение.

Мне признались сегодня наши ведущие хирурги, что очень много риска было. Гемоглобин 30, все в животе порвано, кишечник разбит, позвонки на обломки,

– сказал Рыженко о состоянии потерпевшей.

Он добавил, что рискованная была не только первая операция, но и вторая. Ведь нужно было выводить стому, а соединить кишечник не было возможности. Поэтому полтора метра толстой кишки пришлось удалить.

Выступление Сергея Рыженко перед журналистами: смотрите видео

Однако все прошло успешно, поэтому сейчас жизни девушки ничего не угрожает. По словам главного врача, она уже имеет румянец и хочет вставать. Другие пострадавшие также чувствуют себя хорошо.

Далее будут работать другие специалисты

Издание 056.ua обнародовало слова хирургов Пелеха Виталия и Александра Кутового. Они входили в команду, проводившую спасение пострадавших. Один из специалистов отметил, что Жанна научила их тому, что не бывает травм несовместимых с жизнью.

Несмотря на тяжесть состояния, спасти девушку удалось. Однако у нее были повреждения позвонков. Поэтому восстановлением девушки в дальнейшем будут заниматься уже нейрохирурги.

Главное о стрельбе на "Южмаше"

Это произошло на рассвете 27 января. Срочник Нацгвардии Артем Рябчук получил оружие и расстрелял 10 человек.

5 из них сразу погибли, а еще такое же количество людей госпитализировали. Двое пациентов были в критическом состоянии.

Погибли 4 служащих, а также 1 гражданская женщина. Она работала на этом заводе.

Злоумышленник сразу скрылся с запасом патронов и его начали разыскивать. Однако Рябчук через несколько часов добровольно сдался полиции.

Его вскоре посадили в СИЗО без права внесения залога. А произошедшее начали расследовать сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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