Об этом рассказал главный врач Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Он подчеркнул, что спасти жизнь раненых нацгвардейцев лично просил экс-председатель НГУ Николай Балан.

Актуально Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний: в сети появилось фото заявления

У раненого нацгвардейца медленно все налаживается

Через неделю у Игоря все налаживается. Он начал хорошо есть. Большие бинтовые повязки на животе и бедре напоминают о той ужасной ночи, когда его во сне расстреляли,

– написал Рыженко.

Главврач рассказал, что 25-летний раненый ранее закончил финансовый техникум. Однако сам Игорь с грустью улыбается, что у него, пожалуй, судьба – быть нацгвардейцем, а не бухгалтером. В больнице раненого посещают две девушки. Так что, шутит Рыженко, перед бойцом – снова сложный выбор.

Кто еще получил ранения во время стрельбы на "Южмаше":

Жанна Шарова – 22 года, получила сразу три ранения. Находилась в крайне тяжелом состоянии, на ИВЛ, однако очнулась.

Владислав Гулида,

Денис Намеснык,

Евгений Мачула.

Обратите внимание! Состояние всех раненых – тяжелое, однако врачи фиксируют положительную динамику.

О состоянии Жанны Шаровой У нее все должно быть хорошо, – врач о состоянии самой тяжелой раненой на "Южмаше" военной

Главное о стрельбе на "Южмаше":

Солдат срочной службы Артем Рябчук 27 января расстрелял нацгвардейцев, которые вместе с ним были на страже на заводе "Южмаш".

Погибли 5 человек, в том числе гражданская женщина, которая не пропускала Рябчука через КПП.

Еще 5 человек получили ранения.

Рябчук вместе с оружием скрылся из Днепра. Однако утром он сам попросил прохожую позвонить в полицию, чтобы он сдался.

Суд избрал нацгвардейцу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Вечером 3 февраля стало известно, что Рябчук отказался от всех своих показаний.

Как это было – смотрите в сюжете:

Часть публикации Игоря Рыженко:

Через неделю у Игоря все налаживается. Он начал хорошо есть.

Большие бинтовые повязки на животе и бедре напоминают об ужасной ночи, когда его во сне расстреляли. Грустно улыбается, говорит, что у него, должно быть, такая судьба – быть нацгвардейцем, а не бухгалтером. Он окончил финансовый техникум. А пока в ожидании девушки. Их приходят двое. И снова у него, раненого бойца, сложный выбор.