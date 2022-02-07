Було багато ризику, – лікарі про стан і операції потерпілих у стрілянині на "Південмаші"

Лікарі 7 лютого розповіли в якому стані перебувають потерпілі у стрілянині на "Південмаші". Також хірурги поділилися спогадами про проведені операції.

Вони сказали, що ризики були вкрай високими, але частина з потерпілих у трагедії вже готуються до виписки. Найбільше говорили про Анну Шарову, якій провели найскладніші операції.

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Які операції провели потерпілій

Передусім головний лікар Дніпровської обласної лікарні Сергій Риженко подякував своїм колегам. Адже команда хірургів успішно провела надскладний порятунок.

Мені зізналися сьогодні наші провідні хірурги, що дуже багато ризику було. Гемоглобін 30, все в животі порвано, кишківник розбитий, хребці на уламки,

– сказав Риженко про стан потерпілої.

Він додав, що ризикована була не лише перша операція, а й друга. Адже потрібно було виводити стому, а з'єднати кишківник не було можливості. Тому півтора метра товстої кишки довелося видалити.

Виступ Сергія Риженка перед журналістами: дивіться відео

Проте все пройшло успішно, тому зараз життю дівчини нічого не загрожує. За словами головного лікаря, вона вже має рум'яна та хоче вставати. Інші потерпілі також почуваються добре.

Далі працюватимуть інші фахівці

Видання 056.ua оприлюднило слова хірургів Пелеха Віталія та Олександра Кутового. Вони входили до команди, що проводила порятунок потерпілих. Один із фахівців зазначив, що Жанна навчила їх тому, що не буває травм несумісних із життям.



Попри важкість стану, врятувати дівчину вдалося. Проте в неї були пошкодження хребців. Тому відновленням дівчини надалі будуть займатися вже нейрохірурги.

Головне про стрілянину на "Південмаші"

Це сталося на світанку 27 січня. Строковик Нацгвардії Артем Рябчук отримав зброю та розстріляв 10 людей.

5 з них одразу загинули, а ще таку ж кількість людей госпіталізували. Двоє пацієнтів були в критичному стані.

Загинули 4 службовців, а також 1 цивільна жінка. Вона працювала на цьому заводі.

Зловмисник одразу втік із запасом патронів і його почали розшукувати. Проте Рябчук через кілька годин добровільно здався поліції.

Його невдовзі посадили в СІЗО без права внесення застави. А подію почали розслідувати одразу за кількома статтями Кримінального кодексу.

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