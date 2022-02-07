Під час трагічних подій на заводі "Південмаш" у Дніпрі загинули 5 людей, ще 5 отримали травми. Двоє поранених військових вперше заговорили про пережите.

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Свідчення очевидців

У реанімації Дніпропетровської обласної клінічної лікарні перебувають Жанна Шарова та Ігор Семенченко. Обоє військовослужбовців були найтяжче поранені під час стрілянини в Дніпрі.

Після трагедії, вони вперше згадали подробиці події. Постраждалі зазначили, що ніколи не конфліктували з Артемом Рябчуком.

Старший солдат Ігор Семенченко розповів, що стрілець був спокійним напередодні смертельного інциденту. Перед тим, як взяти зброю до рук, він читав книгу.

Особисто не були знайомі

Жанна Шарова служила за контактом. Вона наголосила, що взагалі не знала Артема Рябчука до того дня, однак отримала від нього 3 кулі.

Я тільки запам'ятала його обличчя. А так я навіть його імені і прізвища не знала,

– підкреслила дівчина.

Шарова додала, що рідко заступала в караул зі строковиками. Пояснити його дії військова не змогла.

Стрілянина на "Південмаші": головне

На заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня зранку строковик Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв 10 людей. П'ятеро отримали поранення, ще 5 загинули на місці.

Відомо, що серед загиблих були 4 військовослужбовців і одна цивільна жінка, працівниця заводу.

Нападник втік з місця кривавого вбивства разом зі зброєю, але за кілька годин здався поліції на околиці Дніпра в Підгородному. За попередньою інформацією, попросив перехожу зателефонувати правоохоронцям.

Наступного дня суд постановив утримувати Рябчука 2 місяці під вартою. Тоді ж з'явилися чутки про те, що причиною масового розстрілу могло стати цькування у військовій частині.

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